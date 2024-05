Seit 1983 findet der Tag der Organspende am ersten Samstag im Juni statt – in diesem Jahr also am 1. Juni. Traditionell ist das auch ein Tag des Danke-Sagens. Dafür kam die stellvertretende Vorsitzende des Vereins Lebertransplantierte Deutschland, Jutta Riemer, in der Pressemitteilung zu Wort: „Wir sagen damit Danke an die Organspender und deren Angehörige für die Lebenszeit, die uns geschenkt wurde. Das ist das Wertvollste, das wir bekommen konnten.“