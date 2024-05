In dem Brief, der auf den 24. Mai datiert ist, betonen Seyfarth und Fink, dass die „umgehende Vorbereitung“ deswegen „extrem wichtig“ sei, weil so „die Apothekerschaft in der Gesamtheit umgehend und zeitgleich mit der Veröffentlichung des Referentenentwurfs handlungsfähig ist“. Die Reihen der Hessischen und Thüringer Apothekerschaft stünden „geschlossen hinter allen geeigneten Maßnahmen/Aktionen/Protesten/Apothekenschließungen“.

Wie ein Sprecher des HAV gegenüber der DAZ sagte, habe es bislang noch keine Rückmeldung der ABDA gegeben. Allerdings wird es bekanntermaßen am 6. Juni eine Pressekonferenz in Berlin anlässlich des am folgenden Tag stattfindenden Tags der Apotheke geben. Man gehe davon aus, dass die ABDA dort über die geplanten Protestmaßnahmen informieren werde.