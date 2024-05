Im Jahr 2011 erhielt der Antikörper Ipilimumab als erster Checkpoint-Inhibitor die Marktzulassung für die Behandlung des fortgeschrittenen malignen Melanoms. Die Sub­stanz unterbindet die Interaktion von CTLA-4 mit den Proteinen CD80 und CD86 und hebt somit die Inaktivierung der Immunabwehr auf (s. Abb. 1). In der Tumorumgebung kommt es zu einer verstärkten Aktivität der zytotoxischen T-Effektorzellen. Mittlerweile darf der Ipilimumab bei weiteren Tumorerkrankungen wie dem Nierenzellkarzinom, dem Nicht-kleinzelligen Lungenkarzinom (NSCLC), dem Pleurameso­theliom, dem Kolorektalkarzinom und dem Plattenepithelkarzinom des Ösophagus eingesetzt werden (s. Tab. 1). Im Jahr 2023 folgte mit Tremelimumab ein weiterer Vertreter der CTLA-4-Hemmer.

Bei hepatozellulären Karzinomen wird der Wirkstoff sogar nur ein einziges Mal im Rahmen eines Therapieregimes mit dem PD-1-Inhibitor Durvalumab appliziert. Bei NSCLC-Patienten erfolgt die Anwendung bis zu fünfmal im Abstand von jeweils drei Wochen, wobei hier ebenfalls Durvalumab sowie eine platinbasierte Chemotherapie als Begleitmedikationen gegeben werden. Tremelimumab wird aktuell in einer Vielzahl von klinischen Studien hinsichtlich seiner Wirksamkeit bei einer ganzen Reihe von unterschiedlichen Tumorerkrankungen geprüft. Diese große Zahl an potenziellen Indikationen unterstreicht die vielfältige Einsetzbarkeit. Von Vorteil ist, dass die Wirkung von Checkpoint-Inhibitoren nicht an das Vorhandensein bzw. die Überexpression bestimmter Rezeptoren oder an spezielle tumorauslösende Mutationen gebunden ist, da sie auf die Aktivierung des übergeordneten Immunsystems abzielt.