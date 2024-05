Kostenreduktion durch Innovation klingt zunächst einmal paradox. Gelten doch moderne Therapieverfahren und neue Arzneistoffe als die Kostentreiber im Gesundheitswesen. In den Augen von Gerd Geißlinger braucht es aber gerade innovative Ansätze, um Kosten reduzieren zu können. Digitale und datengetriebene Forschung seien dabei entscheidend, wie er beim Pharmacon in Meran deutlich machte. Das klappe aber nur mit innovativen Formen der Zusammenarbeit, der Kooperation von Industrie, Politik und Forschung sowie der Einbindung transdisziplinärer Kompetenzen. Ein Beispiel aus der jüngsten Vergangenheit, was es bewirkt, wenn alle Beteiligten an einem Strang ziehen, ist Geißlinger zufolge der Corona-Impfstoff. Bisher dauerte es sieben Jahre, bis ein fertiger Impfstoff auf dem Markt ist. Beim Impfstoff gegen COVID-19 gelang das in einem Jahr. Weil alle in der Wertschöpfungskette kooperiert hätten, so Geißlinger, der sowohl Mediziner als auch Apotheker ist. So habe beispielsweise Sanofi für Biontech Impfstoff abgefüllt.