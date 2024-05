In Großbritannien fordert der Ausschuss für Gesundheits- und Sozialfürsorge (Health and Social Care Committee, HSCC) im britischen Parlament, dass zukünftig OTC-Arzneimittel für Menschen mit geringem Einkommen in Apotheken kostenlos zur Verfügung gestellt werden sollen. Das meldet das Fachportal chemistanddruggist.co.uk am heutigen Donnerstag.