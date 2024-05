Lang: Eine Redensart besagt, dass im Handel nichts beständiger ist als der Wandel. Und trotz zahlreicher Herausforderungen für die Sanacorp in den letzten zwei Jahrzehnten konnten der Umsatz verdoppelt, neue Niederlassungen zur Versorgung unserer Mitglieder und Kunden errichtet und darüber hinaus die zwei privaten Pharmagroßhandlungen „von der Linde“ und „Fiebig“ erworben und erfolgreich integriert werden. Digital sind wir mit unserer Shoplösung und anderen Angeboten am Puls der Zeit. So sehe ich die Sanacorp insgesamt als gut gerüstet für die Zukunft.

DAZ: Was waren die größten Herausforderungen?

Lang: Es gab und gibt vielerlei Herausforderungen, zum Beispiel aus dem Markt oder der technischen Entwicklung. Die größten und die unkalkulierbarsten Herausforderungen bestehen aber aus meiner Sicht in den immer fortwährenden Eingriffen des Gesetzgebers in den Gesundheitsmarkt und insbesondere in den Apothekenmarkt. Statt einer wichtigen und notwendigen Neustrukturierung wird fortlaufend mit immer ruinöseren Kosteneinsparungsmaßnahmen das Fundament der bewährten Vor-Ort-Apotheken unterhöhlt. Die lokale sichere und zuverlässige Arzneimittelversorgung ist in dringender Gefahr.