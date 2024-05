Ocrelizumab (Ocrevus®) war im Jahr 2018 der erste B-Zell-depletierende Antikörper, den die EMA zur Behandlung von Menschen mit Multipler Sklerose zugelassen hat. Mittlerweile gibt es zwei weitere: Ofatumumab in Kesimpta® und Ublituximab in Briumvi®. Allerdings ist Ocrelizumab bislang der einzige B-Zell-Antikörper, den Neurologen – neben schubförmiger MS – auch bei primär progredienter MS einsetzen dürfen. Die beiden anderen Antikörper haben lediglich eine Zulassung bei schubförmiger MS.

Nun gibt es Zehn-Jahres-Daten zu Ocrelizumab: „Die vielleicht wichtigste Erkenntnis war, dass eine früher begonnene Therapie mit Ocrelizumab zu besseren Langzeitergebnissen führt (Schubratenreduktion und weniger Behinderungen), d. h. eine initiale Therapie, oft auf Patientenwunsch, mit ‚weniger starken‘ Medikamenten ist nur bedingt sinnvoll“, sagt Meuth. Er bezieht sich dabei auf eine Studie, bei der Patienten mit schubförmiger MS von Ocrelizumab weniger profitierten, wenn sie zuvor Fingolimod erhalten hatten (verglichen mit therapienaiven Patienten oder Patienten mit anderen MS-Arzneimitteln, „Neurology Neuroimmunology & Neuroinflammation“: „Effect of Previous Disease-Modifying Therapy on Treatment Effectiveness for Patients Treated With Ocrelizumab“).

Auch hätten Neun-Jahres-Daten zu Ocrelizumab gezeigt, dass 48,2 Prozent der Patienten mit Erstlinientherapie Ocrelizumab keine Krankheitsaktivität zeigten (NEDA: No Evidence of Disease Activity), verglichen mit lediglich 25,7 Prozent der Patienten, die zuvor Interferon angewendet hatten („Long-Term Treatment With First-Line Ocrelizumab in Patients With Early RMS: 9-Year Follow-Up Data From the OPERA Trial“, vorgestellt beim 75. Jahreskongress der American Academy of Neurology im April 2023 in Boston). Zudem habe eine frühzeitige Ocrelizumab-Gabe motorische Funktionen gesichert, die sonst später nicht wiedergewonnen wurden („Delayed Signs of Early Disability Progression After 8.5 Years of Ocrelizumab Treatment in Patients With Relapsing Multiple Sclerosis“, vorgestellt beim 75. Jahreskongress der American Academy of Neurology im April 2023 in Boston).

Alle diese Daten beziehen sich lediglich auf Patienten mit schubförmiger MS. Die schwelende ZNS-Entzündung bei an primär progredienter MS Erkrankten kann der Antikörper hingegen – trotz Zulassung – nur unzureichend adressieren, da er nicht ins ZNS penetriert.