Bereits unmittelbar nach dem russischen Angriff im Februar 2022 äußerte sich der damalige Geschäftsführer Thomas Quadt gegenüber der Kölner Rundschau zu den Auswirkungen für das Unternehmen. Dieses sei damals „stark exportlastig Richtung Russland“ gewesen. Mitarbeiter*innen in Russland seien schon zum Kriegsbeginn durch die dortigen Behörden an ihrer Arbeit gehindert worden, so Quandt. An der ukrainischen Produktionsstätte in Lwiw kam nach Aussage von Quadt schon zum Beginn der Invasion die Produktion zum völligen Erliegen.