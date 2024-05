Zum Nachweis von Benzol in Akne-Präparaten dient ein Gaschromatograph (GC) mit einem Massenspektrometer (MS). Mit Hilfe der Gaschromatographie wird das zu untersuchende Stoffgemisch aufgetrennt und anschließend durch ein Massenspektrometer identifiziert und quantifiziert. Das Labor Valisure hat 175 Akne-Präparate untersucht, davon enthielten 99 Produkte Benzoylperoxid, in den anderen 76 waren andere Substanzen wie Salicylsäure enthalten. In allen untersuchten Produkten ohne Benzoylperoxid konnte kein Benzol gefunden werden bzw. lagen die Werte unter dem Grenzwert von 2 ppm. Bei den Produkten mit Benzoylperoxid sah das anders aus, hier konnte schon bei normalen Temperaturen in 94 Präparaten Benzol nachgewiesen werden. Wurde die Temperatur auf 50 °C erhöht, so konnten in einigen Produkten teilweise Werte von 1500 ppm Benzol gefunden werden. Die durchgeführte Untersuchung konnte also zeigen, dass sich in Akne-Präparaten mit Benzoylperoxid eine nicht unerhebliche Menge an Benzol bilden kann. Die leicht flüchtige Verbindung kann teilweise auch aus der Verpackung in die Umgebungsluft entweichen. David Light, der Geschäftsführer des amerikanischen Labors, hat Patent zur Herstellung lagerstabiler Formulierungen mit Benzoylperoxid beantragt. Darin soll ein Abbau zu Benzol verhindert werden.