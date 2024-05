Vertreter der Pharmabranche zeigten sich besorgt über die Entwicklung: „Angesichts der vielen Lieferengpässe, mit denen Deutschland ohnehin schon kämpft, sollte die Politik sich hier schnellstmöglich um eine Lösung kümmern, um die Medikamentenversorgung der Bevölkerung zu sichern“, sagte Sebastian Schütze, Mitglied der Geschäftsführung des Bundesverbandes der Pharmazeutischen Industrie (BPI) gegenüber der „Welt am Sonntag“.

Ähnlich sieht das auch Pharma Deutschland (BAH): Die zuständige Expertin für GMP-Zertifizierungen bei Pharma, Fatima Bicane, sagte am vergangenen Mittwoch gegenüber der Stuttgarter Zeitung, sie höre überall davon, dass anstehende Prüfungen an chinesischen Produktionsstätten ausgesetzt werden. Insbesondere zum kommenden Jahr drohten deshalb massive Lieferengpässe, da viele Zertifikate abliefen. „Die Inspektionsaktivitäten in China müssten eigentlich intensiviert werden“, sagt Bicane. „Inspektoren sollten jeden Tag in China sein, um diesen Rückstand aufzuholen und möglichen Engpässen zuvorzukommen.“

Pharma-Deutschland-Präsidentin Dorothee Brakmann sieht hier die Politik in der Pflicht zu handeln. Sie fordert gegenüber der Stuttgarter Zeitung, „dass ein Bundesministerium die Federführung übernimmt in Kooperation mit den Ländern“. In China müssten die Verantwortlichen davon überzeugt werden, dass die Zertifizierungen im Interesse beider Seiten seien.