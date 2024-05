So wird Cetirizin in der passenden Dosierung bereits ab zwei Jahren empfohlen; seine Wirkung soll in rund 40 Minuten einsetzen. Allerdings wird dem Wirkstoff ein minimal sedierender Effekt nachgesagt und es sollen Wechselwirkungen mit der Nahrung möglich sein.

Auch Loratadin kann bereits ab zwei Jahren angewendet werden. Es kann ebenfalls mit der Nahrung wechselwirken und soll innerhalb einer Stunde wirken. Da in der Lauer-Taxe nur Tabletten gelistet sind, muss auf deren Teilbarkeit geachtet werden.

Desloratadin und Levocetirizin sollen nicht mit der Nahrung wechselwirken und werden bereits ab sechs Monaten empfohlen. Beispielsweise die Lösung mit dem Handelsnamen „Loranopro“ (Desloratadin) ist in Deutschland allerdings erst ab zwei Jahren zugelassen. Bei Kindern unter zwei Jahren sei es besonders schwierig, eine allergische Rhinitis von anderen Formen der Rhinitis zu unterscheiden, heißt es in der ABDA-Datenbank.

Zu den rezeptpflichtigen Xusal-Tropfen (Levocetirizin) heißt es in der Lauer-Taxe, dass für Kinder zwischen sechs Monaten und zwölf Jahren zwar einige klinische Daten vorliegen, die Ergebnisse jedoch nicht ausreichend seien, um die Anwendung von Levocetirizin bei Säuglingen und Kleinkindern unter zwei Jahren zu belegen.