Literatur

[1] S2k-Leitlinie „Rosazea“, Deutsche Dermatologische Gesellschaft e. V. (Hrsg.) AWMF-Reg.Nr. 013-065, Stand: 28. Januar 2022

[2] Wienholtz NKF et al. Erenumab for treatment of persistent erythema and flushing in rosacea. A nonrandomized controlled trial. JAMA Dermatol 2024:e240408, doi: 10.1001/jamadermatol.2024.0408

[3] Christensen CE et al. The relationship between migraine and rosacea: Systematic review and meta-analysis. Cephalalgia 2018;38(7):1387-1398, doi: 10.1177/0333102417731777

[4] Fachinformation Aimovig®, Stand Juni 2023