Am Sonntag, 26. Mai 2024, wurde der 60. Pharmacon Meran eröffnet. Thomas Benkert, Präsident der Bundesapothekerkammer (BAK), machte deutlich, dass Digitalisierung, E-Rezept oder KI keinen Umbruch in der Kernaufgabe des Berufsstandes mit sich bringen werden. Aber die Ideen, die Gesundheitsminister Karl Lauterbach in Form seiner Eckpunkte in die Welt gesetzt hat, die könnten „eine Zeitenwende“ bedeuten – im schlechtesten Sinne.