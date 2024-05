Ausblick: Neue Optionen bei Alopezie

Welche neuen Möglichkeiten gibt es außerdem, um Alopezie zu behandeln? Eine 2023 veröffentlichte Übersichtsarbeit [3] bewertete neue Therapie­optionen. Darunter fällt unter anderem niedrig dosiertes rotes Laserlicht (Low-Level-Lasertherapie, LLLT) in Kombination mit topischem Minoxidil: Fünf randomisierte klinische Studien verglichen die Therapie plus Minoxidil (2% oder 5%) mit einer Monotherapie entweder von 5%iger Minoxidil­-Lösung oder mit einer LLLT-Behandlung. Die Kombination war entweder überlegen oder einer Mono­therapie gleichwertig. Allerdings nahm die Überlegenheit am Ende der Studienphasen ab [4].

Auch die Behandlung mit plättchenreichem Plasma (PRP) wurde untersucht: Das mit Wachstumsfaktoren angereicherte Plasmakonzentrat wird in die Kopfhaut injiziert und soll die Angiogenese und damit auch das Haarwachstum anregen. Dieses kostspielige Verfahren kann in Verbindung mit Minoxidil und/oder der Laserlicht-Behandlung eingesetzt werden.

Eine weitere Option ist das Microneedling. Dabei entstehen im Stratum corneum zahlreiche Mikro­kanäle, die die Penetration von Externa erleichtern. Zusätzlich werden durch die Mikrotraumata Reparaturprozesse angestoßen, die unter anderem die Produktion von Wachstumsfaktoren stimulieren können. Diese Technik kann als Augmentationshilfe für alle Therapien eingesetzt werden, insbesondere für topisches Minoxidil und die Behandlung mit niedrig dosiertem roten Laserlicht. Weitere Optionen, die derzeit untersucht werden, sind topisches Fina­sterid, die Kombination von topischem Finasterid mit topischem Minoxidil, Spirono­lacton topisch und oral, Botulinum­toxin, Stammzell­therapie sowie der Androgenrezeptor-­Antagonist Clascoteron [4].

Des Weiteren wurden zahlreiche weitere Wirkstoffe in Studien mit geringem Evidenzgrad untersucht. Dazu gehören unter anderem antiinflammatorische Agenzien (z. B. Ketoconazol, Roxithromycin), Wirkstoffe mit Dihydrotesto­steron-inhibitorischer Aktivität (z. B. β-Sitosterol, Sägepalm-Extrakte) oder Stoffe, die die perifollikuläre Vaskularisation verbessern (z. B. Prostaglandin- und Niacinderivate) [1].

