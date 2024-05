Was Apotheker über Kochsalzersatz wissen sollten

Der aufmerksame Leser erinnert sich vielleicht an dieser Stelle, dass auch bei der vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft initiierten Studie jeder zweite Mann und mehr als jede dritte Frau einen ähnlich hohen Salzkonsum über 10 g pro Tag aufwiesen [1, 9].

In einem kürzlich publizierten systematischen Review mit Metaanalyse haben zwei unabhängige Gutachter nach randomisierten kontrollierten Studien in den Datenbanken von unter anderem Pubmed, Embase, Cochrane gesucht, in denen Kochsalzersatz wie KCl und Co. gegen keine Intervention oder Kochsalz über mindestens sechs Monate untersucht worden war. Von den acht eingeschlossenen randomisierten Studien haben sieben in China oder Taiwan statt­gefunden. Es zeigte sich in sechs Studien (n = 27.770), dass die Probanden, die Kochsalzersatzprodukte verwendet hatten, eine geringere Gesamtsterblichkeit als die Kontrollgruppe aufwies en (Relatives Risiko [RR] = 0,83, 95%-Konfidenzintervall [KI]: 0,73 bis 0,95). Auch war ein geringfügig gesenktes Risiko für schwere kardiale Komplikationen (Mace, major adverse cardiac event) in drei Untersuchungen mit insgesamt 23.215 Probanden ersichtlich (RR = 0,85, 95%-KI: 0,7 bis 1,0) [10].

Sind Kochsalzersatzprodukte sicher für normotensive Menschen?

Lange gab es nur wenige und kontroverse Berichte, wie sich der Gebrauch von Kochsalzersatzmitteln auf normotensive Menschen auswirkt. Mehr Licht ins Dunkle könnte eine vor wenigen Wochen veröffentlichte randomisierte Studie aus China bringen. Es handelt sich dabei um eine Post-Hoc-Analyse der Decide Salt Untersuchung, einer multizentrischen, cluster-randomisierten Studie mit 48 Altenpflege­heimen, die über zwei Jahre nachbeobachtet worden waren.

Die Auswertung erfolgte an 611 Probanden in einem mittleren Alter von 71,4 Jahren und einem mittleren Blutdruck von systolisch 121,9 mmHg, diastolisch 74,4 mmHg. Untersucht werden sollte, wie Salzsubstitution bei normotensiven Menschen die Inzidenz für Hyper- und Hypotonie beeinflusst. Es zeigte sich, dass die Senioren, die das Kochsalzersatzprodukt (62,5% NaCl, 25% KCl, 12,5% Aromen und Spuren von Aminosäure) zum Würzen genommen hatten, eine signifikant niedrigere Inzidenz für Bluthochdruck aufwiesen als die Personen, die normales Kochsalz verwendet hatten (11,7 vs. 24,3 pro 100 Personenjahre, adjustierte Hazard Ratio [aHR] = 0,6, p = 0,02). Gleichzeitig konnte kein Anstieg an Hypotonien in der Interventionsgruppe erkannt werden (9,0 vs. 9,7 pro 100 Patientenjahre, adjustiertes relatives Risiko = 1,10).

Insgesamt konnte unter den Ersatzprodukt-Gruppe kein Anstieg des mittleren systolischen und diastolischen Blutdrucks (-0,3 ± 11,9 bzw. 0,2 ± 7,1 mmHg) verzeichnet werden, in der Kochsalz-Gruppe hingegen schon (systolisch +7,0 ± 14,3, diastolisch 2,1 ± 7,5 mmHg). Die Autoren schlussfolgern, dass Kochsalzersatz bei älteren chinesischen Bürgern das Risiko, einen Bluthochdruck zu entwickeln, senken kann, ohne dabei das Risiko für Hypotonie zu erhöhen [11].

Kochsalzsubstitution in der Praxis noch kein Usus

Trotz all dieser vielversprechenden Studienergebnisse scheint sich die Kochsalzsubstitution in der Praxis immer noch nicht durchgesetzt zu haben. In einem Review haben Wissenschaftler untersucht, inwieweit die Erkenntnisse über Nutzen und Schaden von Kalium-haltigen Kochsalz­ersatzprodukten bereits in bestehenden Leitlinien berücksichtigt wurden.

Das Ergebnis war ernüchternd. In den 32 untersuchten Hypertonie-Leitlinien und in den 14 untersuchten Leitlinien zu chronischen Nierenerkrankungen waren die Empfehlungen durchweg inkonsistent. Die Autoren empfehlen daher den Gremien der entsprechenden Leitlinien, diese zu prüfen und mit den neuesten Erkenntnissen anzupassen, damit der Gebrauch von Kochsalzersatz sich mehr in der Bevölkerung implementiert [7].

Auch in der im letzten Jahr erschienenen Bluthochdruck-Leitlinie der European Society of Hypertension sehen die Autoren großes Potenzial in der Kochsalzreduktion und in der Kalium-Erhöhung. Allerdings sprechen sie keine Empfehlung für Kochsalzersatzprodukte aus, sondern verweisen vielmehr auf eine gesunde Ernährung mit Kalium-reichen Produkten wie Aprikosen, Bananen, Karotten, verschiedenen Nüssen und Fischarten [12]. |

