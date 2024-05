Novo Nordisk baut Produktionskapazitäten massiv aus

Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk, der vor allem aufgrund der großen Nachfrage nach den GLP-1-Präparaten Wegovy und Ozempic – auch als Abnehmspritzen bekannt – Milliardenumsätze einfährt, baut seine Produktionskapazitäten an nahezu allen globalen Standorten stark aus. Auf einem internationalen Pressegespräch sagte der für die Produktversorgung zuständige Manager Henrik Wulff, man verdopple derzeit alles, was man an Produktion habe. „Wir erweitern nicht nur eine einzige Fabrik, wir erweitern die Kapazität überall.“

Das drücke sich auch in den Investitionen aus, die sich derzeit jährlich nahezu verdoppeln würden, sagte Wulff, der im Konzern als Executive Vice President, Product Supply, Quality & IT tätig ist.