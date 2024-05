Neu: Kytta Wärmecreme mit Capsaicin

Eine Selbstmedikations-Marke, die sich an die Behandlung von Muskel- und Gelenkschmerzen richtet, ist Kytta®. Das Portfolio umfasst bislang zwei topische Arzneimittel: Kytta® Schmerzsalbe und Kytta® Geruchsneutral. In beiden wirkt Beinwellwurzel-Fluidextrakt entzündungshemmend und schmerzlindernd, bei der Variante „Geruchsneutral“ wurde dessen charakteristischer Geruch maskiert, damit sich die Anwendung „gut in den Arbeitsalltag“ integrieren lässt.