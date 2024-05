OTC: Umsatz besser als Absatz

Der OTC-Absatz ist in der 15., 16. und 18. Woche in den Vor-Ort-Apotheken gegenüber dem Vorjahr gesunken, in der 17. Woche jedoch um 11,5 Prozent gegenüber 2023 gestiegen (siehe Abbildung 2). Der kumulierte OTC-Absatz des laufenden Jahres bis zum Ende der 18. Woche war 1,3 Prozent höher als 2023 und 8,3 Prozent geringer als im Vor-Corona-Jahr 2019. Der OTC-Umsatz hat sich besser als der OTC-Absatz entwickelt.

Dies dürfte vorrangig an der Preisentwicklung liegen, die allerdings schwankt. Außerdem können sich Umsätze zwischen kleineren und größeren Packungen verschieben. Der OTC-Umsatz lag in allen betrachteten Wochen gegenüber dem Vorjahr im Plus. Der Zuwachs von 27,7 Prozent gegenüber 2023 in der 14. Woche ist der feiertagsbedingte Ausgleich für den Einbruch in der 13. Woche. In der 15. Woche waren es nur plus 0,4 Prozent, in der 17. Woche beachtliche plus 16,8 Prozent, in der 18. Woche wiederum nur plus 1,5 Prozent, jeweils im Vergleich zu 2023. Der kumulierte OTC-Umsatz des laufenden Jahres bis zum Ende der 18. Woche ist 6,0 Prozent höher als 2023 und 7,2 Prozent höher als 2019.

Kein Wachstumsmarkt

Demnach stammt der weitaus größte Teil des Umsatzzuwachses seit 2019 aus dem laufenden Jahr. Das ist ein erschreckender Befund zur Vergangenheit, andererseits erscheint es für den Moment erfreulich, dass die Vor-Ort-Apotheken nun wohl immerhin Preissteigerungen im OTC-Bereich durchsetzen können. Dies darf aber nicht über die andauernde Stagnation der OTC-Absätze hinwegtäuschen. Die Vor-Ort-Apotheken kämpfen im OTC-Bereich darum, ihre Position zu erhalten. Eine wesentliche wirtschaftliche Stütze oder gar ein Wachstumsmarkt ist dieser Bereich für den Durchschnitt der Apotheken nicht.