Die Vertreterinnen und Vertreter der Partei Die Linke im Bundestag ist unzufrieden mit dem deutschen Gesundheitswesen. Reformen reichen der Gruppe um Kathrin Vogler nicht mehr, die Versorgung müsse neu gedacht und organisiert werden: „modern, gemeinwohlorientiert und solidarisch“. Das fordert sie in einem auf den 14. Mai datierten Antrag, den der Bundestag beschließen soll.

Die Gruppe, die keine Faktion mehr ist, stellt fest, dass der Zugang zu Gesundheitsversorgung ein Menschenrecht ist, dieses aber in Deutschland derzeit gefährdet sei. Die Situation der Apotheken gilt ihr als eines der Beispiele. So heißt es: „Notwendige und alltägliche Arzneimittel sind immer häufiger nicht verfügbar und die Zahl der Apotheken ist auf dem niedrigsten Stand seit 40 Jahren.“

Erinnert wird unter anderem an den gemeinsamen Auftritt von ABDA, Kassenärztlicher Bundesvereinigung (KBV), Kassenzahnärztlicher Bundesvereinigung (KZBV) und Deutscher Krankenhausgesellschaft (DKG) in der Bundespressekonferenz. Die damals wiederholt vorgetragene Warnung, dass die Gesundheitsversorgung in Deutschland akut gefährdet sei, bezeichnet die Linke als eine fast beispiellose „geharnischte Kritik“ an der Gesundheitspolitik der Bundesregierung.