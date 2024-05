Konkret wird moniert, dass „die Verfahren zum Ausgleich der Differenz zwischen dem nach § 130b Absatz 3a oder Absatz 4 Satz 3 SGB V geltenden Erstattungsbetrag und dem tatsächlich gezahlten Abgabepreis einschließlich der zu viel entrichteten Zuschläge nach der Arzneimittelpreisverordnung und der zu viel entrichteten Umsatzsteuer für die Rezepturherstellung in (Krankenhaus-)Apotheken oder durch Dienstleister, die für Apotheken patientenindividuell herstellen sowie Großhändler, die umfüllen, abpacken, auseinzeln unklar“ seien. Es fehle „eine Festlegung, dass gegenüber den Länderüberwachungsbehörden eine Auskunftspflicht über vertrauliche Erstattungsbeträge bestände, sofern im Rahmen der Überwachungstätigkeit geboten“.

Darüber hinaus heißt es, bestehe kein Widerspruch, wenn die Abgabepreise in anderen europäischen Ländern für die vertraulichen Preisverhandlungen übermittelt werden, auch wenn der Erstattungsbetrag in Deutschland nicht mehr öffentlich zugänglich wäre. „Eine Orientierung an den europäischen Auslandspreisen ist weiterhin wünschenswert, insbesondere um Lieferengpässe in einzelnen Ländern zu verringern, die durch kostenbedingt grenzüberschreitende Warenströme entstehen.“

Apotheken als Abgabestelle bei klinischen Studien

Die Apotheken tauchen nun einem völlig anderen Zusammenhang in den Empfehlungen auf. Es wird empfohlen, sie in die Liste jener aufzunehmen – unter anderem Ärzte, Pharmaindustrie und Großhandel –, die eine direkte Arzneimittelabgabe an Teilnehmerinnen und Teilnehmer an klinische Studien vornehmen können. „Dies dient der besseren Durchführbarkeit von klinischen Prüfungen“, heißt es in der Begründung.

GKV begrüßt Bundesrats-Entscheidung

Der GKV-Spitzenverband begrüßte in einem ersten Statement, dass die Länder die vertraulichen Erstattungsbeträge ablehnen. „Geheimpreise hebeln das Gebot der Wirtschaftlichkeit aus“, so die Vorständin, Stefanie Stoff-Ahnis. „Wenn den Ärztinnen und Ärzten die Preistransparenz genommen wird, dann können sie nicht mehr wirtschaftlich verordnen.“

Sie warnte, dass die vertraulichen Arzneimittelpreise zu Mehrkosten in Milliardenhöhe führen würden. „Dieses Geschenk an die Pharmaindustrie zur Gewinnsteigerung darf nicht überreicht werden.“

Unmittelbare Auswirkungen hat die Stellungnahme der Länder nicht, das Gesetz ist nicht zustimmungsbedürftig. Erst jetzt, nach diesem ersten Durchgang im Bundesrat, startet das parlamentarische Verfahren, in dem aber selbstverständlich noch Änderungen zu erwarten sind.