DAZ: Was ist die Zielsetzung des Studiengangs? Welche Lösungsansätze für die geschilderten Probleme konnten Sie aus dem Studiengang mitnehmen?

Fürtges: Ein wichtiger Faktor ist die Interprofessionalität. Der Studiengang richtet sich an eine heterogene und berufserfahrene Zielgruppe. Eine Teilnahmevoraussetzung ist, mindestens ein Jahr im Beruf gearbeitet zu haben. So erfährt man, wie Digitalisierung in anderen Bereichen der Gesundheitsversorgung läuft. Mitgestalten wird die Digitalisierung des Gesundheitswesens nur können, wer gut über Chancen und Risiken Bescheid weiß. Eine wichtige Rolle spielen dabei gute Gesundheitsinformationen, die eine gewisse Gesundheitskompetenz der Anwender*innen voraussetzen. Wie lassen sich Gesundheitsinformationen aus dem Internet richtig suchen, finden, einordnen und anwenden? Wie gut informiert sind Patient*innen, die mir gegenüberstehen? Weitergedacht: Wie können wir selbst auf unserer Homepage oder auf Social Media Informationen gut aufbereiten? Und wenn Sie denken, das war viel – das war gerade mal ein Modul des Studiengangs: die E-Health Literacy.

DAZ: Was kann man sich darunter genau vorstellen?

Fürtges: Das deutsche Wort dafür ist digitale Gesundheitskompetenz. Gemeint ist damit das Lesen und Verstehenkönnen von Texten und Informationen. Um Informationen aufbereiten zu können, die die digitale Verwendung von Gesundheitsdaten beinhalten, benötigen Gesundheitsberufe wiederum zunehmende grundsätzliche Kenntnisse der digitalen Medizin oder E-Health. Diese wurden in einem weiteren Modul namens E-Health Applications behandelt. Dabei geht es um FHIR, ICD 10 Codes, KI, Big Data, Machine Learning, verhashen, IT-Sicherheit und weitere Standards. Kurz: dass man grob weiß, worum es geht bei all diesen Buzzwords (s. Kasten) mit technischem Hintergrund. Gepaart mit der eigenen fachlichen Expertise aus dem Gesundheitsberuf ist man dann in der Lage, gemeinsam mit Technikpartnern Dinge anzupacken. Auch Implementierungsstrategien, Projektmanagement oder Medienkommunikation wurden behandelt. Ein weiterer Kurs beschäftigt sich mit Ethik. Letztlich war das auch der Trigger für mich, den Studiengang zu besuchen. Jede technologische Innovation wird von ethischen Fragen begleitet: Wir haben immer mächtigere Werkzeuge – aber wie setzen wir sie ein?

DAZ: Lassen Sie uns auf einige der ethischen Punkte eingehen. Was wurde dazu im Kurs besprochen?

Fürtges: Es geht darum zu verstehen, was Ethik und Moral überhaupt sind. Derartige Diskussionen kennen wir von KI und Big Data. Was passiert, wenn wir Daten aus der Vergangenheit analysieren und als Basis für zukünftige Entscheidungen verwenden? Konkretes Beispiel: Was bringen uns Wearables, die die Anzahl der Schritte messen? Ein Professor erzählte, dass bei verschiedenen Schuhen unterschiedliche Schrittzahlen gemessen wurden, obwohl die Strecke vergleichbar war. Also sind die Sensoren bisher unzuverlässig. Gleichzeitig bieten Krankenkassen Bonusprogramme an, die Versicherte für das Erreichen bestimmter Mindestschritte pro Tag belohnen. Haben die Versicherten eine freie Wahl oder gibt es Menschen, die aus wirtschaftlichen Zwängen derartige Boni annehmen müssen? Oder: Was wäre, wenn man eine Strafe zahlen müsste, wenn man nicht am Bonusprogramm teilnimmt? Anhand dieser Gedanken lässt sich gut durchspielen, wo die Entwicklung hingehen könnte. Denn am Ende werden die Entscheidungen, die wir hier treffen, auch unser künftiges Zusammenleben – inklusive der Gesundheitsversorgung – gestalten.