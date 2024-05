Die Kernkomponenten einer Geschichte sind häufig identisch.

Es geht um eine Person, den Helden der Geschichte oder mehrere Personen, mit denen sich der Zuschauer identifizieren kann.

Der Held sieht sich mit einem Problem konfrontiert.

Der Held überwindet das Problem und geht gestärkt aus der Situation hervor.

Attention, you are walking on stage!

Wie oft folgen die Geschichten, die wir im Alltag hören, genau diesem Bauplan? Das eine Mal stehen wir als Darsteller auf der Bühne, das andere Mal lassen uns Kunden an ihren Erlebnissen teilhaben.

„Ich traue mich nicht mehr zum Kartenspielen, weil meine Blase ein wenig schwächelt.“ Da kennen wir eine gute Lösung, oder?

„Es tut immer so weh, wenn ich mein Insulin spritze. Das war früher nicht so.“ „Wie lange verwenden Sie die Nadel schon?“

„Ich kann so schlecht schlafen!“ „Welche Medikamente nehmen Sie?“

„Meine Allergie wird gar nicht besser. Ich habe schon mit Kamille inhaliert.“ Schweigen und Luft holen.

„Ich brauche die Pille danach. Das Kondom ist schon wieder gerissen.“ „Welche Kondome verwenden Sie üblicherweise?“

PTA: „Happy Birthday.“ Kunde: „Sie sind die erste, die das heute sagt.“

Wir leisten so viel Unterstützung in der Apotheke, dass wir es oft gar nicht mehr wahrnehmen. Dazu gehört das Ver­weisen an Kooperationspartner der Apotheke, soziale Einrichtungen, Sorgentelefone und vieles mehr. Vielleicht dürfen wir auch das nach außen zeigen. Der Held in den oben genannten Geschichten löst sein Problem, indem er sich kompetenten Rat holt und den gibt es nun mal in der Apotheke. Er hat die Abkürzung genommen, sich die Recherche im Internet erspart und aktuelles Fachwissen eingeholt, passend auf seine Medikation und die Krankheitsgeschichte abgestimmt. Jetzt ist für den Leser nur noch wichtig zu erfahren, was diese Geschichte mit seinem Leben zu tun hat und was er selbst daraus mitnehmen kann.

Ganz wichtig: Alle Geschichten müssen anonymisiert werden und die Anonymisierung muss für den Leser ersichtlich sein. Niemand möchte sein Gesicht verlieren oder bloßgestellt werden. Bei der Arbeit mit Geschichten geht es darum häufig gestellte Fragen, also Themen, die viele Kundinnen und Kunden interessieren, an einem Beispiel zu erläutern.

Geschichten für alle Fälle

Menschen lieben Geschichten. Geschichten machen komplexe Informationen zugänglich und durch eine gute Story werden Fakten siebenmal häufiger gemerkt.

Die Frage ist, welche Art von Geschichte muss ich erzählen und welches Gefühl ansprechen, damit mein Post das Ergebnis erzielt, was ich mir wünsche.

Vertrauen ins Unternehmen

Wenn es darum geht, das Vertrauen in die Apotheke und das Team zu stärken, sind persönliche Geschichten ein guter Ansatz.

Ein neues Gesicht hinterm HV wird jedem Stammkunden sofort auffallen. Wer kennt nicht den mehr oder weniger freundlich klingenden Hinweis: „Also Sie sind aber neu hier.“

Wenn Apotheken ihre neuen Mitarbeiter in den sozialen Medien vorstellen, welche Erfahrung sie mitbringen, für welchen Arbeitsbereich sie zuständig sein werden, dann hat der Post diese persönliche Note, die einen Vertrauensvorschuss generiert. Sowohl für die neue Kollegin als auch für das Unternehmen. Selbstverständlich müssen die Menge und Qualität der Informationen angemessen sein. Zu persönliche Inhalte wären nicht nur für den neuen Mitarbeiter unangenehm, sondern für den Leser befremdlich und würden eher Unbehagen als Vertrauen auslösen.

Ein häufiges Problem, auf das Social-Media-Beauftragte stoßen: Nicht jeder möchte sein Gesicht im Internet verewigt haben. Trotzdem gibt es die Möglichkeit einer Vorstellung. Ein Foto mit einem Fragezeichen anstatt des Gesichtes oder ein Foto, was über die Schulter aufgenommen wird und die Kollegin bei ihrer Tätigkeit zeigt, wären vielleicht Kompromisse. Ein wichtiger Hinweis wäre dann nur: „Wenn Ihr unsere neue Kollegin persönlich kennenlernen wollt, dann kommt vorbei.“

Noch wichtiger werden persönliche Geschichten bei einem Inhaberwechsel. Unweigerlich fragen sich die Kunden und Geschäftspartner der Apotheke: „Wer ist die neue Chefin und wie tickt sie?“ Mit Offenheit und Nahbarkeit ist der Samen für eine vertrauensvolle weitere Zusammenarbeit gesät.

Eine weitere Möglichkeit ist der Blick hinter die Kulissen. Zu zeigen, wie in der Rezeptur gearbeitet wird oder wie der Anmessraum für Kompressionsstrümpfe aussieht, schafft eine Verbindung zwischen Kunden und Apotheke. Qualität kann sichtbar gemacht werden, die im Alltag ansonsten unsichtbar bleibt.

Durstlöscher für Wissbegierige

Wenn es um Wissensvermittlung geht, funktionieren neben Geschichten über eigene Erlebnisse auch die Geschichten von Dritten, fiktive Ereignisse oder Gleichnisse. Einzige Prämisse: Der Leser muss sich mit der Person in der Geschichte identifizieren können, um diese auf sich selbst beziehen zu können. Hier gilt: Show, don‘t tell. Wenn die neue Strumpfanziehhilfe eingetroffen ist, veranschaulicht die Funktion ein kurzes Video am besten. Und welcher Kompressionsstrumpfkunde möchte morgens nicht ruckzuck den perfekten Sitz der Socken?