In Anbetracht der brisanten Lage haben die Gesundheitsminister von zwölf afrikanischen Ländern in einer Dringlichkeitssitzung in Kinshasa am 13. April 2024 ein Kommuniqué verabschiedet, in dem vor unkontrollierbaren Sekundärausbrüchen gewarnt wird, die mittelfristig die Gesundheit von Hunderttausenden Menschen in Zentral- und Ostafrika bedrohen [2]. Eine Gruppe von Wissenschaftlern aus verschiedenen afrikanischen Ländern fordert schnellstmöglich die Einrichtung eines multidisziplinären afrikanischen Mpox Research Consortium (MpoxReC) zur gezielten Erforschung und Bekämpfung der Mpox [7].

Der erste im Kongo beobachtete Fall einer Infektion durch das Mpox-Virus bei einem Menschen wird von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) auf 1970 datiert. Bis Mitte der 1990er-Jahre traten in dem mit dichtem Regenwald bedeckten Land immer wieder sporadische Fälle von Mpox auf. Meist konnte die Infektion auf Kontakt mit Kleinaffen oder Nagetieren zurück­geführt werden, die erlegt und gehäutet worden waren. Allerdings zeigten bevölkerungsbasierte Untersuchungen, bei denen Antikörper gegen das Mpox-Virus bestimmt wurden, bei rund 1% der Bevölkerung eine durchgemachte Infektion an. Die wenigen dokumentierten Erkrankungsfälle schienen also nur die Spitze des Infektions-Eisbergs gewesen zu sein [3]. Zwischen August 1996 und Mitte 1997 breitete sich das Mpox-Virus im Kongo zum ersten Mal in Form einer Epidemie aus. In der Provinz Kasai Oriental im Osten des Landes erkrankten 350 Menschen. Epidemiologische Untersuchungen zeigten, dass die Übertragung des Virus im Wesentlichen von Mensch zu Mensch erfolgte [3]. Auffallend war einerseits die hohe Infektionsrate mit 22 von 1000 Einwohnern und andererseits die hohe Todesfallrate von 3,7% [4] – möglicherweise ein erster Hinweis für ein mutiertes Virus.