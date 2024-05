Engmaschige Überwachung des Neugeborenen

Die schwangere Tumorpatientin sollte engmaschig interdisziplinär und in Zusammenarbeit mit einem perinatolo­gischen Zentrum begleitet werden. Nach Möglichkeit sollte vaginal entbunden werden. Das Neugeborene sollte besonders überwacht werden; empfohlen wird ein Basis-Screening mit neonatalem Blutbild und Überwachung der Leber- und Nierenfunktion. Die Plazenta sollte histologisch untersucht werden, um das Risiko abschätzen zu können, ob der Fötus Metastasen ausgesetzt war, was bei einer Melanomerkrankung der Mutter der Fall sein kann. Wurden Anthracycline eingesetzt, sollte beim Neugeborenen ein Echokardiogramm durchgeführt werden, um eventuelle Herzanomalien zu erkennen. Erhielt die Mutter eine Platin-basierte Chemotherapie, wird ein regelmäßiges Überprüfen der Hörfunktion empfohlen. Ferner wird zu einem langfristigen Monitoring der Kinder geraten, um neurologische Entwicklungsstörungen und maligne Erkrankungen frühzeitig zu erkennen, wobei derzeit keine Hinweise auf ein erhöhtes Tumorrisiko vorliegen [3].

Da differenzierte Daten zum Übertritt von Chemotherapeutika in die Muttermilch fehlen, wird in der Regel bei Durchführung einer Chemotherapie vom Stillen abgeraten. Falls der dringende Wunsch des Stillens besteht, kann vier Wochen nach Ende einer Chemotherapie gestillt werden [8].

