Diese Art des Marketings können Apotheken, die Mitglieder bei Alphega oder gesund leben sind, nun nutzen. Einer Mitteilung zufolge bieten die Kooperationen dies ab sofort an. Das neue Angebot ermögliche eine zielgerichtete Ansprache (potenzieller) Kunden im geographischen Umfeld der Apotheke, heißt es. Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit für die Apotheke könnten gesteigert, die Wahrnehmung gestärkt und Kaufimpulse gesetzt werden. Die Erstellung der Online-Werbemittel soll jeweils für die teilnehmende Apotheke individualisiert werden. Einbuchung sowie die optimierte Ausspielung im Umkreis der Apotheke sind demnach im Service enthalten. Dabei werde auf ein Netzwerk von 1.400 Partnerseiten und -apps zurückgegriffen.

Vorrausetzung: Gute Grundlagen im Onlinebereich

Laut Matthias Greutter, Country Manager Kooperation Alphega, und gesund leben ist lokales Onlinemarketing in der Endkundenansprache ein unverzichtbarer Bestandteil geworden. Es sei ein exklusiver Service für alle Kooperationsapotheken. Wichtig sei, dass teilnehmende Apotheken bereits gute Grundlagen im Onlinebereich geschaffen haben, also über eine aktuelle und aktiv gepflegte Onlinepräsenz verfügen sowie die Verkaufsförderaktionen online spielen. „Mit dem Angebot möchten wir zeitgleich auch dazu motivieren, die digitale Transformation noch mehr in die eigene Hand zu nehmen und neue Wege unkompliziert ausprobieren,“ wird Greutter in der Mitteilung zitiert. Und weiter: „Es ist uns wichtig, mit einem zukunftsorientierten Marketingmix und zeitgemäßen Werbemaßnahmen zu unterstützen und unseren Kunden dabei zu helfen, die Digitalisierung sinnvoll und pragmatisch zu integrieren.“