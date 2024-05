Was tun gegen Bettwanzen?

Rote juckende Pusteln am Körper können auf Bettwanzen hindeuten. Eigentlich galten die wärmeliebenden Parasiten in Deutschland als ausgerottet. Im Reisegepäck können Bettwanzen aber in unser Zuhause gelangen und sich dort festsetzen. Wie wird man die ungebetenen Reisemitbringsel wieder los und was hilft bei Bissen?