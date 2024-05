Senkt Rote-Bete-Saft den Blutdruck von COPD-Patienten?

81 COPD-Patienten und -Patientinnen aus einem Londoner Krankenhaus wurden randomisiert in zwei Gruppen eingeteilt: Die Interventionsgruppe trank über zwölf Wochen jeden Tag einen Nitrat-reichen Rote-Bete-Saft (70 Milliliter) mit 400 Milligramm Nitrat. Die Kontrollgruppe bekam einen Nitrat-armen (0 mg NO 3 -), aber ansonsten in Geschmack und Farbe identischen Rote-Bete-Saft. In beiden Gruppen wiesen die Teilnehmenden einen erhöhten Blutdruck auf (136 mmHg für die Vergleichsgruppe und 135 mmHg in der Interventionsgruppe) und ein ähnliches kardiovaskuläres Risikoprofil (Raucherstatus, Hyperlipidämie, Alter und BMI wurden mitberücksichtigt).

Die Teilnehmenden führten zu Beginn und in den letzten vier Tagen der Studie dreimal täglich zwei Blutdruckmessungen durch. Zusätzlich wurde ein Sechs-Minuten-Gehtest durchgeführt sowie die Endothelfunktion und die arterielle Gefäßsteifigkeit gemessen.