Stechmücken im Anflug – Vorbereitung statt Panik

Bereits im April wurde in den Medien vor einer besonders frühen Stechmücken-Saison in diesem Jahr gewarnt. Sorge bereiten dabei auch eingewanderte Arten wie die Asiatische Tigermücke. Matthias Nuß, Insektenforscher am Senckenberg Museum für Tierkunde in Dresden, sagte nun gegenüber der Deutschen Presseagentur: Es bestehe kein Anlass, in Panik zu verfallen, aber gewisse präventive Maßnahmen seien sinnvoll. Wer sich in der freien Natur aufhalte, solle entsprechende Abwehrsprays nutzen, die auch gegen Zecken helfen würden.

Beispielsweise auch die Apothekerkammer Nordrhein machte am 30. April mit einer Pressemitteilung auf eine „Mückenplage im Anflug“ aufmerksam. Zum Auftragen von Repellents rät Dr. Armin Hoffmann, Präsident der Apothekerkammer Nordrhein: „Tragen Sie die Mittel zehn Minuten, bevor Sie ins Freie gehen, flächendeckend auf die unbedeckten Körperstellen auf.“ Augen, Nase und Mund seien dabei unbedingt auszusparen, ebenso wie offene Wunden oder Hautbereiche mit Sonnenbrand.