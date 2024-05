Rezeptur: In der Schwebe halten

Ein bisher wenig beachteter Aspekt ist die Frage, wie die Einzeldosis durch beim Aufschütteln eingetragene Lufteinschlüsse beeinflusst wird. Erste Hinweise hierauf geben eigene Untersuchungen, die mit der DAC/NRF-Suspension 34.2. (Hydro­cortison-Suspension 1 mg/ml) mit verschiedensten Dosierhilfen durchgeführt wurden. Die Suspensionen stammen aus dem Ringversuch der Pharmazeuten im Praktikum, der in Schleswig-Holstein von der Apothekerkammer Schleswig-Holstein in Zusammenarbeit mit dem Institut für Pharmazeu­tische Technologie und Biopharmazie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel durchgeführt wird. Eingesendet wurden jeweils 100 ml der Suspension in unterschiedlichen Gefäßgrößen, die Gefäße wurden direkt nach Anbruch verwendet. Das Aufschütteln erfolgte bewusst möglichst luftarm, indem die Flasche am Hals gefasst und so lange kräftig schräg nach unten geschlagen wurde, bis der Bodensatz entfernt war. Anschließend wurden die Proben direkt gezogen, da dies vermutlich auch der Anwendungsrealität beim Patienten entspricht. Der Arzneistoff­gehalt der entnommenen Einzeldosen wurde zum Gehalt der Suspension im Abgabegefäß ins Verhältnis gesetzt. In der Auswertung zeigte sich, dass die meisten Einzeldosen einen gegenüber dem Bulk verringerten Gehalt aufweisen – in dieser Untersuchung betrug der mittlere Gehalt der Einzeldosis gegenüber dem Bulk 98,5 % (95%iges Konfidenz­intervall 97,9 % – 99,2 %).