Gesundheitsversorgung muss für alle Menschen in Deutschland zugänglich sein

Die Apotheker ohne Grenzen (AoG) haben einen neuen Vorstand gewählt. Am vergangenen Samstag fand die jährliche Mitgliederversammlung statt. Dort wurde Jochen Wenzel als Erster Vorsitzender im Amt bestätigt. Auch die Zweite Vorsitzende Claudia Dirksen wurde wiedergewählt, ebenso wie Schatzmeister Ralph Bültmann. Darüber informierten die AoG am Montag in einer Pressemitteilung.