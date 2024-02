Was der Nutri-Score aussagt

Der Algorithmus des Nutri-Scores wurde kürzlich verfeinert und wird sich vorerst nicht mehr nennenswert ändern, wie das BMEL in einer Pressemitteilung vom 24. April 2023 bekannt gab. Der neue Score ist seit Beginn 2024 in Kraft, mit einer zweijährigen Übergangsfrist.

Eine der Anpassungen des Scores bezieht sich auf Getränke: Milch, Milchgetränke und Pflanzendrinks wurden seither unter der Gruppe „allgemeine Lebensmittel“ bewertet. Jetzt werden alle Lebensmittel, die getrunken werden, einheitlich in der Kategorie „Getränke“ bewertet. Getränke mit geringem Zuckergehalt können eine bessere Bewertung erzielen als Getränke mit hohem Zuckergehalt. Wasser wird weiterhin als einziges Getränk mit der Bestnote A bewertet werden. Fruchtsäfte, Nektare und Smoothies behalten ihre derzeitige Einstufung, vorwiegend in den Kategorien C und E, aufgrund des relativ hohen Zuckergehaltes.