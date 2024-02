So sparen Sie wertvolle Ressourcen – nervige Prozesse einfach wegautomatisieren

Wie kann ich mir als Chef Luft verschaffen? Apotheker Lukas Frigger geht dieser Frage in einer Case Study über seine persönlichen Erfahrungen bei der Optimierung seiner Apotheke nach. Zentraler Punkt sind effizientere Prozessabläufe in der Logistik von Landapotheken. Die Automatisierung mittels Kommissionierer spielt hier eine wichtige Rolle, aber auch andere Aspekte der Arbeitsorganisation. Ein interessanter Denkanstoß für Inhaber von kleinen und mittleren Betrieben!

Lukas Frigger studierte zunächst BWL und arbeitete in der Industrie, bevor er ein Studium der Pharmazie in Greifswald absolvierte. Unserem Referenten wurde die Apotheke nicht in die Wiege gelegt: Aufgewachsen ist er im elterlichen Gartenbaubetrieb. Nach ersten Erfahrungen als angestellter Apotheker übernahm er 2021 die Akazien Apotheke in Arolsen und gestaltet diese nach seinen Vorstellungen neu. Außerdem steht der 34-jährige jungen Kollegen gerne mit Rat und Tat zu Seite.