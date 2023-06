Binden Sie Ihr Team in die Planung des Protesttages mit ein. Gemeinsam ist es einfacher und Sie stehen als Einheit hinter Ihrem Anliegen. Besprechen Sie zusammen mit dem Team, was das Hauptziel am Protesttag sein soll. Die Fachkräfte teilen Ihre Ideen zum Protesttag zum Beispiel während eines Teammeetings mit und es wird besprochen wer für welche Aufgaben zuständig ist. Berücksichtigen Sie auch, dass je nach Vorlieben einige Mitarbeitende z. B. Flyer oder Beiträge für die sozialen Medien gestalten möchten, statt aktiv Kunden zu informieren. Die Aufgaben zur Vorbereitung auf den Protesttag sind vielfältig wie zum Beispiel: Die Gestaltung der Flyer und Plakate, Pressearbeit, Vorbereitung der Kunden auf den Protesttag, Dekoration des Schaufensters, Kleidung (z. B. T-Shirts) für den Protesttag, Ärzte und die versorgenden Heime und Krankenhäuser über den Protesttag informieren sowie Beiträge/Reels und Storys auf den Soziale Medien planen.

Kommunikation mit den Kunden

Bereiten Sie frühzeitig Ihre Kunden auf den Protesttag vor. Erklären Sie, warum Sie protestieren und was sie fordern. Nur so verstehen die Kunden, warum die Apotheke an diesem Tag geschlossen ist. Spielen Sie auch mit dem Team die Situation durch, wie das Personal auf Kunden reagieren soll, die verärgert sind.

Informieren Sie Ärzte, Heime und Krankenhäuser

Sagen Sie den Ärzten und den Heimen/Krankenhäusern, die Sie versorgen, Bescheid über den Protesttag. Planen Sie die Belieferung der Heime/Krankenhäuser, Arztpraxen und Blister-Kunden in der Woche des Protesttages um, damit die Versorgung gewährleistet wird.