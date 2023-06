Dermale Glucocorticoide kommen hauptsächlich bei entzündlichen, allergischen und ekzematösen Dermatosen zum Einsatz. Darüber hinaus können sie auch bei Sonnenbrand und Insektenstichen angewendet werden.

In den meisten Fällen eignen sich Wirkstoffe der Klassen I und II. Triamcinolonacetonid aus der zweiten Gruppe ist beispielsweise das am meisten verordnete Glucocorticoid in Rezepturen. Bei chronisch entzündlichen Hauterkrankungen wie Psoriasis kann auch die Anwendung stärkerer Glucocorticoide aus den Klassen III und IV nötig sein. Zur Behandlung bakterieller und viraler Hauterkrankungen sowie bei Rosacea und Akne vulgaris sind Glucocorticoide normalerweise nicht indiziert.