Die chronisch, fortschreitende Motoneuronerkrankung amyotrophe Lateralsklerose (ALS) ist je nach Verlaufsform und Erkrankungsdauer unter anderem gekennzeichnet durch Muskelschwäche, -schwund, -zuckungen, Sprech- und Schluckstörungen und/oder Atemschwierigkeiten. In seltenen Fällen ist die Erkrankung familiär bedingt, am häufigsten tritt sie sporadisch, also ohne erkennbare Ursache auf.

Es existieren bereits zugelassene ALS-Therapeutika, deren Wirkung allerdings begrenzt ist. An neuen Therapieoptionen wird geforscht. Dabei kommen auch bereits zugelassene Wirkstoffe aus anderen Indikationsgebieten infrage (drug repurposing). So auch in der aktuellen japanischen Studie, in der das Parkinson-Therapeutikum Ropinirol bei Patienten mit sporadischer ALS untersucht wurde. Der Wirkstoff war mithilfe von Versuchen an induzierten pluripotenten Stammzellen als potenzieller Therapiekandidat identifiziert worden.