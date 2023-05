Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Gutes Personal zu finden und zu halten, ist in Zeiten des Fachkräftemangels eine besondere Herausforderung. Wie dies dennoch gelingen kann, darum ging es am vergangenen Freitag bei der INTERPHARM online Zukunft Personal. Es ging um die Etablierung von Mitarbeitergesprächen als Feedback-Kultur und die Gestaltung der Mitarbeitenden-Fortbildung. Außerdem haben wir uns damit beschäftigt, welche gravierenden Folgen entstehen können, wenn ein:e Mitarbeiter:in das Betriebsklima stört und was dann zu tun ist. Ein paar Eindrücke finden Sie in unserer Bildergalerie. Viel Spaß beim Durchklicken!