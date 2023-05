Großer Aufschlag: „Teambuilding ist wie eine Familiengründung“ – und wie in einer Ehe, müsse daran ein ganzes Leben gearbeitet werden. Das sagte Apothekerin Jessica Weber, Inhaberin der Martinus-Apotheke in Dormagen, im INTERPHARM-Expertinnen-Talk zum Thema Teambuilding. Im besten Fall entwickle sich das Team dann wirklich zu einer „zweiten Familie“. Das sieht ihre Kollegin Daniela von Nida von der Alten-Apotheke in Groß-Zimmern ähnlich. Man müsse beim Teambuilding auch etwas „privat herauskitzeln“. Das Wissen um den familiären Hintergrund und bestimmte Bedürfnisse, die sich daraus ergeben, erleichtere beispielsweise die Einteilung bei den Arbeitszeiten.

Laut Weber sei es wichtig, dass sich auch Inhaber:innen verhalten wie ein Teammitglied – das erleichtere den Mitarbeiter:innen die Identifikation mit der Apotheke und bekomme in der heutigen Zeit eine immer größere Bedeutung. Wer die Brille der Mitarbeiter:innen aufsetze, verstehe besser ihre Bedürfnisse. Eine gemeinsame Teambuilding-Aktivität sei bei ihnen beispielsweise ein persönliches Fotoshooting in Köln in einer Instagram-Location gewesen. Das habe Laune gemacht und absolut nichts mit Pharmazie oder Apotheke zu tun gehabt. Sie selbst sei erstaunt gewesen, wie locker alle waren.

Grundsätzliches sei dabei entscheidend, wenn es um die gute Stimmung im Team gehe. Wenn es um Aufgabenverteilung geht, sollte jeder nach seinen Stärken und Interessen arbeiten können. Ein weiterer Faktor: Musik. Die Abstimmung darüber mache Freude und bringe auch für Kund:innen Vorteile, da sie – richtig ausgewählt – beruhigend wirke. Ein weiterer Pluspunkt: „Für Diskretion in der Apotheke bringt das viel“, so Weber.