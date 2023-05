Stattdessen setzen die Chinesen in ihrer Arbeit auf die physikalischen Eigenschaften des Insulins. Dieses 51 Aminosäuren „große“ Peptidhormon trägt nämlich überwiegend negative Ladungen. Die positiv geladene Lipid-Nanopartikel (LNP, siehe Abbildung) mit glucoseempfindlichen Elementen, heißt es in der Zusammenfassung der Studie, machen sich die Forscher zunutze, um das Insulin (in der Abbildung violett) abhängig von der Glucose-Konzentration (in der Abbildung grün) des umgebenden Mediums abgeben zu lassen – oder genauer: „Hier haben wir kationische Lipide vom Typ quartäres Amin auf Phenylboronsäurebasis entwickelt, die sich in einer wässrigen Lösung selbst zu kugelförmigen Lipid-Nanopartikeln zusammensetzen können. Beim Mischen von Insulin und den Lipid-Nanopartikeln entsteht aufgrund der elektrostatischen Anziehung sofort ein heterostrukturierter Insulinkomplex. In einer hyperglykämierelevanten Glucoselösung werden Lipid-Nanopartikel mit der Zeit weniger positiv geladen, was zu einer verringerten Anziehung und anschließender Insulinfreisetzung führt“, erklären die Forscher in ihrer Arbeit – auch anhand einer Abbildung: