Text ist kein Blickfang!

Reine Textelemente lockern den Text nicht auf. Platzieren Sie gezielt Blickfänge in Ihrer Stellenanzeige. Das können kleine Symbole, Icons oder Emojis sein. Auf der Jobseite und in Social Media wären es ergänzend Grafiken, Fotos und Videos. Setzen Sie diese Elemente am besten gezielt und sparsam ein.

Zu hohe Anforderungen

Mit zu hohen Anforderungen verbauen Sie sich die Chance, passende Talente anzusprechen. In den Stellenanzeigen hat sich die Einteilung der Anforderungen in Must-have und Nice-to-have etabliert. Auf einen Blick werden unbedingt erforderliche Qualifikationen mitgeteilt. Um Personen, die gerade erst in den Beruf einsteigen, nicht sofort auszuschließen, sollten z. B. Berufserfahrung an dieser Stelle lieber nicht erwähnt werden. Ein Nice-to-have sind z. B. Kennt­nisse eines bestimmten Warenwirtschaftsprogramms. Sie können anstelle der Einteilung in Must-have bzw. Nice-to-have auch die Kennzeichnung „Voraussetzung“ bzw. „gewünscht ist“ verwenden.

Unklare Botschaften und kein Call-to-Action

Die Handlungsaufforderung „Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung“ ist eine sehr schwammige Formulierung. Verwenden Sie eine klare Handlungsaufforderung (sogenannte Call-to-Action) wie: „Jetzt bewerben! Sende uns deinen Lebenslauf über unser Bewerbungsformular auf: muster-­mosel-apotheke.de/bewerbung zu.“ Geben Sie auf jeden Fall den Namen einer Person mit den Kontaktmöglichkeiten (E-Mail, Telefonnummer) an, die in Ihrem Unternehmen angesprochen werden kann.