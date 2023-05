Ergebnisse einer Phase-2a-Studie vielversprechend

In die im „New England Journal of Medicine“ veröffentlichte Studie schlossen die Wissenschaftler:innen 442 Teilnehmende ein, die entweder mit Hakenwürmern (176 Personen) oder Peitschenwürmern (266 Personen) infiziert waren. Diese erhielten randomisiert entweder Emodepsid (in Dosierungen zwischen 5 und 30 mg), 400 mg Albendazol oder ein Placebo. Bei der Kontrolluntersuchung zwei bis drei Wochen nach der Behandlung ergab sich folgendes Bild. Genesen waren:

In der Hakenwurm-Gruppe

Unter 5 mg Emodepsid – 32 Prozent der Patient:innen

Unter 30 mg Emodepsid – 95 Prozent der Patient:innen

Unter 400 mg Albendazol – 70 Prozent der Patient:innen

Unter Placebo – 14 Prozent der Patient:innen

In der Peitschenwurm-Gruppe