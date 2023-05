Die Lieferengpässe bei einigen Medikamenten machen sich immer stärker bemerkbar: Das belegt nun eine Umfrage des Bundesverbands der Arzneimittel-Hersteller. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland hat demnach die Knappheit zu spüren bekommen. Im Vergleich zum Vorjahr ist das fast doppelt so viel. Laut Umfrage konnte in den meisten Fällen eine alternative Lösung gefunden werden – von den Apotheken.