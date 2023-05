Am 26. Mai ist nochmal INTERPHARM-Zeit. Bei dem letzten diesjährigen Satelliten, der „Zukunft Personal“, dreht sich alles um Personalfragen in der Apotheke. Was kann ich tun, um Personal zu finden? Wie motiviere ich mein Team – und mich? Wie setze ich das knappe Personal am sinnvollsten ein und was tun, wenn Konflikte mit oder zwischen Mitarbeitenden auftreten? Auf diese und andere Fragen gehen unsere Referent:innen in Ihren Vorträgen ein.