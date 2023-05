Rechtsanwältin Constanze Püschel hat ein Konzept für eine Apotheken-GmbH ausgearbeitet. Sie nennt dafür Gründe, die zumindest auf den ersten Blick im Interesse der Apotheken liegen. Doch die Gründe dagegen bleiben sehr gewichtig. Eine Apotheken-GmbH wäre ein Spiel mit dem Feuer. Das Feuer ist in diesem Fall der Fremdbesitz, der die Grundidee des heilberuflichen und selbst verantwortlichen Inhabers aushöhlen würde. Trotz aller von Püschel genannten Schutzmechanismen würde auch eine GmbH, deren Gesellschafter ausschließlich Apothekerinnen und Apotheker sein dürften, einen juristischen Angriffspunkt bieten, um das Konzept der inhabergeführten Apotheken auszuhebeln. Eine Sonderstellung der Apotheken wäre dann kaum mehr zu vermitteln. Das Ergebnis wäre eine komplett andere Arzneimittelversorgung, die sich an den Interessen berufsfremder und ausschließlich renditeorientierter Investoren orientiert – nicht jedoch an heilberuflichen Belangen und nicht an Patienteninteressen.

MVZ – von den Sorgen der Ärzte lernen

Befürworter einer Apotheken-GmbH können entgegnen, dass Feuer nötig ist, wenn man es warm haben will. Das erscheint plausibel, aber die Gefahr, dass dieses Feuer unkontrollierbar wird und das bewährte Konzept vernichtet, ist hier zu groß. Das zeigen gerade derzeit beim Deutschen Ärztetag die Bemühungen, die Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) in den gewünschten Grenzen zu halten. Mit den MVZ wurde der Fremdbesitz zugelassen. Berufsfremde Betreiber dürfen auf einem Umweg als Eigentümer von Kliniken über MVZ an der ambulanten Versorgung teilnehmen. Doch das ist so undurchsichtig, dass kaum noch jemand erkennt, wer finanziell hinter so mancher Arztpraxis steht. Medienrecherchen hatten gezeigt, dass für solche Konstruktionen manchmal Kleinst-Kliniken herhalten, die mit der Versorgung am Standort der Praxis überhaupt nichts zu tun haben. Dies verdeutlicht, dass berufsfremde Investoren jeden noch so kleinen Spalt nutzen und einen Weg finden, wenn die Tür auch nur minimal geöffnet wird.