Als 2018 bekannt wurde, dass das laut der Internationalen Agentur für Krebsforschung der WHO und der EU „wahrscheinlich krebserregendes“ N-Nitrosodimethylamin (NDMA) in Blutdrucksenker mit dem Wirkstoff Valsartan gelangt war – und zwar in einen Großteil der verfügbaren Präparate – sorgte dies verständlicherweise für große Verunsicherung. Abgesehen von den ganz praktischen Widrigkeiten, die die Krise in den Apotheken auslöste sowie den politischen Folgen, wollten viele betroffene Patientinnen und Patienten nicht einfach hinnehmen, was ihnen widerfahren ist. Doch Arzneimittelhaftungsprozesse sind keine einfache Angelegenheit. Bislang gibt es erst wenige Gerichtsentscheidungen zu diesem Komplex. Nun hat das Oberlandesgericht Frankfurt am Main ein Urteil gesprochen.