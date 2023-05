Am gestrigen Montag fand in Essen im Vorfeld des Deutschen Ärztetags die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) statt. Stephan Hofmeister, stellvertretender KBV-Vorstandsvorsitzender, kritisierte in seiner Rede, dass man im Bundesministerium für Gesundheit (BMG) offenbar davon ausgehe, dass „ärztliche Versorgung ein verzichtbarer Luxus, vor allem in der Grundversorgung“ sei. „Dort scheint man zu meinen: Wozu brauchen wir noch Ärzte, wenn es in Apotheken ‚Versorgung to goʻ gibt mit Impfen und Blutdruckkontrolle, und in Gesundheitskiosken ‚Versorgung lightʻ mit medizinischer Beratung zu was auch immer?“, monierte er. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) warf Hofmeister vor: „Mit solchen Plänen schaffen Sie den Weg in eine echte Zwei-Klassen-Medizin!“

Auch „Primary care“ nach anglo-amerikanischem Vorbild sei für Deutschland keine Lösung. Hofmeister führte dazu auch die britischen Pläne an, Apotheken künftig weitere Medikamente ohne ärztliche Verschreibung ausgeben zu lassen – darunter die Pille zur Verhütung und Antibiotika. „Patientinnen und Patienten sollen demnach künftig selbst entscheiden, ob sie beispielsweise an einer lediglich unkomplizierten Harnwegsinfektion leiden, die dann eine Verschreibung durch den Apotheker erlauben würde.“ Nicht nur Ärztevertreter befürchteten, dass diese Pläne nach hinten losgehen werden, sagte Hofmeister. Noch absurder werde das Ganze dadurch, dass die EU sich gerade zum Ziel gesetzt habe, die Verschreibungsquoten von Antibiotika deutlich zu senken, um Resistenzen zu bekämpfen.