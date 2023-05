In einer nun veröffentlichten Studie der EMA, in der Daten zur Verordnung Fluorchinolon-haltiger Arzneimittel in sechs europäischen Ländern (Belgien, Frankreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Niederlande, Spanien) zwischen 2016 und 2021 untersucht wurden, konkludierte das Forschungsteam: Die EU-weiten Maßnahmen zur Restriktion Fluorchinolon-haltiger Antibiotika hatten lediglich einen moderaten Effekt. Antibiotika dieser Klasse werden außerhalb des empfohlenen Bereichs weiterhin verschrieben, hauptsächlich bei unkomplizierten Harnwegsinfekten, Atemwegsinfekten und Infektionen des Ohrs. Der Rückgang der Verschreibungszahl sei in manchen Ländern moderat, in anderen weitestgehend nicht existent.