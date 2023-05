Wer im Moment gar nicht genau weiß, was sein Herzensthema ist, oder wer gerade die Leidenschaft an seinem Job verloren hat, kann sich mit folgender Methode auf die Spurensuche begeben: Stellen Sie sich vor, sie sitzen in einem Seminar und die obligatorische Vorstellungsrunde startet. Diese dient auch dazu, in der Pause besser mit den anderen Teilnehmern ins Gespräch zu kommen. Welche Themen, über die Sie leidenschaftlich gerne sprechen, würden Sie servieren, damit der Small Talk großartig wird? In einem Persönlichkeitsprospekt, in dem es nur um Sie geht, was würden die anderen Teilnehmer dort finden? Notieren Sie sich ein paar Zeilen, eine kleine Vorstellung, in der Träume, Wünsche und noch nicht erreichte Ziele ihren Platz haben.

Eine weitere Methode, Ihr Herzensthema zu finden, ist bei anderen nachzufragen: Meist wissen Außenstehende viel besser, wo unsere Energie und unsere Leidenschaft stecken. Fragen Sie Menschen, die Ihnen nahestehen, welches Thema, Hobby oder welchen Wirkungsbereich sie mit Ihnen verbinden. Über welches Thema können Sie stundenlang reden, diskutieren oder argumentieren? Wann fangen Sie an zu leuchten? Wann sind Sie voll da, präsent bis in die letzte Haarspitze? Wann werden Sie leidenschaftlich? Für die Menschen, die uns begleiten, ist unser Herzensthema meist so offensichtlich, dass sie nie auf die Idee kommen würden, es zu erwähnen. Also bleibt nur fragen.

Reisen Sie in die Vergangenheit

Ein dritter Weg ist die Reise in die Vergangenheit. Beenden Sie den Satz: „Als Kind habe ich immer gerne …!“ Tatsächlich ist es sehr erhellend, eine Reise in die Vergangenheit zu unternehmen und zu forschen, ob es schon früh wichtige eigene Themen im Leben gab. Die Eltern können einem dabei gut auf die Sprünge helfen. Wenn wir uns die Frage stellen, wofür wir in diesem Leben angetreten sind, ergibt es Sinn, am Anfang des Lebens zu schauen, ob Hinweise darauf zu finden sind. Schule, Erwachsenwerden und was einem sonst noch so in die Quere kommt, kann diese zarten Pflänzchen verschütten.

