Ciclopirox ist ein Breitspektrum-Antimykotikum. Seine Wirkung richtet sich gegen Dermatophyten, Hefen, Schimmelpilze und andere Pilze. Nach der Applikation penetriert es gut in die Hornschichten der Haut und in das Keratin der Nägel. Bei einem Pilzbefall reichert es sich dort im Inneren der Pilzzellen an und schädigt Strukturen und Organellen dieser Zellen wie die Zellwand, die Zellmembran oder die Mitochondrien. Zellen regulieren über Transportmechanismen in der Zellmembran die Aufnahme lebensnotwendiger Substanzen. Ciclopirox stört diese Transporter. Es kommt zu einer Hemmung der Aufnahme von lebenswichtigen Zellbausteinen, während gleichzeitig verstärkt essenzielle Zellbestandteile aus der Zelle ausströmen. Die Pilzzelle wird konzentrationsabhängig entweder in ihrem Wachstum gehemmt oder löst sich auf. Das bestätigen auch In-vitro-Untersuchungen, bei denen fungizide und fungistatische Wirkungen beobachtet wurden.