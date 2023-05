Bewohner von Staaten, in denen traditionellerweise viel Fleisch, Getreide und Kartoffeln gegessen werden (hauptsächlich Länder Osteuropas und Zentralasiens), haben eine höhere Wahrscheinlichkeit aufgrund ihrer Ernährungsweise an der Stoffwechselkrankheit zu erkranken als Personen in Gebieten mit anderer Esskultur.

Durch die statistische Analyse wurden auch Länder identifiziert, in denen das Risiko aufgrund einer suboptimalen Ernährung an Diabetes zu erkranken, gering ist. In Indien, Nigeria und Äthiopien waren die wenigsten Neuerkrankungen mit ungesundem Essverhalten verbunden.

In Mexiko erkranken die meisten Menschen pro eine Million Einwohner aufgrund von Adipositas oder Ernährung an Typ 2 Diabetes, nämlich 6.015 Personen. Deutschland folgt mit 5.091 Personen noch vor den USA (4.484).