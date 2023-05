Mit der Reform soll insbesondere der Mangel an Hausärzten angegangen werden, der vielen Engländer:innen derzeit lange Wartezeiten und zahllose unbeantwortete Anrufe in Praxen beschert. Da man in den vergangenen Jahren, beispielsweise durch das Angebot von Impfungen in Apotheken, gute Erfahrungen gemacht habe, wolle man die klinischen Kompetenzen der Apothekenteams nun noch besser nutzen. Dass dies zusätzliche Finanzierung benötige, sei bekannt: Bis zu 645 Millionen britische Pfund (umgerechnet etwa 740 Millionen Euro) wolle man in den kommenden beiden Jahren für den Ausbau der apothekerlichen Dienstleistungen investieren.